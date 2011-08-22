〔美国热股〕私募股权公司欲收购99-CENT ONLY STORES,致後者股价劲升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月22日电---纽约邮报报导称,私募股权公司Apollo Global Management LLC(APO.N)准备好收购折扣连锁店---99-CENT ONLY STORESNDN.N.
周一早盘,Apollo Global Management股价最新报13.73美元,跌0.87%;99-CENT ONLY STORES股价劲升9.3%,报18.13美元.(完)
--编译 田建华;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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