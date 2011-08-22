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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 22:58 BJT

〔美国热股〕私募股权公司欲收购99-CENT ONLY STORES,致後者股价劲升

路透8月22日电---纽约邮报报导称,私募股权公司Apollo Global Management LLC(APO.N)准备好收购折扣连锁店---99-CENT ONLY STORESNDN.N.

周一早盘,Apollo Global Management股价最新报13.73美元,跌0.87%;99-CENT ONLY STORES股价劲升9.3%,报18.13美元.(完)

--编译 田建华;审校 李军

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