版本:
中国
商品期货 | 2011年 8月 22日 星期一 23:06 BJT

〔USDA报告〕8月18日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月22日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 08/18/11 08/11/11 08/11/11 08/19/10

初值 修正值 前值

小麦 17,421 21,530 18,445 24,667

燕麦 5 0 0 8

大麦 124 1,246 40 24

玉米 29,513 37,067 27,567 44,049

高粱 2,570 5,961 5,838 2,298

大豆 10,854 6,610 4,277 12,433

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 251,007 212,559

燕麦 131 26

大麦 2,918 236

玉米 1,733,782 1,811,458

高粱 148,571 160,769

大豆 1,472,272 1,441,914

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 商品期货

热门文章

编辑推荐

文章推荐