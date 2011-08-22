〔美国债市〕本周ABS一级市场料仍将保持淡静,有少量新债入市

IFR纽约8月22日电---8月的过去两周是美国有资产担保的证券(ABS)一级市场传统的度假期,多数市场人士离场休假,预计本周市场活动仍基本保持淡静,有少数发行人可能决定入市发行新券.

今日上午RBS(负责接受的主承销商)和德意志银行宣布2.5亿美元的American Home Mortgage Servicing (AHMAT) 2011-SART2交易.该交易包括AAA评级和BBB评级两部分,平均年期均为2.04年,标普独家提供评级.预计将在本周稍晚定价.

在周度"最新消费者ABS策略报告"中,巴克莱研究部门称,在传统的夏中交投淡静期,本周ABS二级市场交投恢复的情况与往年一致.上周市场走势震荡.

二级市场主要汽车夹层和次级ABS利差较前一周扩阔约10个基点,平均年期较长的高级信用卡ABS利差扩阔约5个基点.

不过,除夹层和次级汽车ABS外,二级市场其他ABS利差仍处于或接近年内较窄水平.

评级的不确定性令FFELP学生贷款ABS利差较前一周收窄约5个基点.分析师仍保持对零售汽车,经销商库存和租赁车队ABS"增持"的评级.

分析师还保持对高级和次级FFELP学生贷款ABS中性的评级,但指出,标普未来的任何评级行动都可能为投资者提供更多进入该市场的有吸引力的机会.(完)

--编译 母红;审校 李军

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