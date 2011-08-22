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债券 | 2011年 8月 22日 星期一 23:36 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.015%,投标倍数为4.57

路透华盛顿8月22日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.015

中值 0.005

低值 0.000

投资 0.015

价格/得标

价格 99.996167

比率 36.20%

投标倍数 4.57

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,164,600

总投标 132,570,264,600

竞争性投标得标 28,026,750,000

非竞争性投标得标 843,414,600

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/08/25

到期日 2011/11/25

CUSIP码 9127953U3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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