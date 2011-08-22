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中国财经 | 2011年 8月 22日 星期一 23:35 BJT

〔标题新闻〕美副总统拜登称美国将继续就令人民币升值问题施压中国,但料不可能在来年成真

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E77L0GW]

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