〔欧洲汇市〕英镑持稳,受助于财政状况略强于欧元区和美国

* 英镑持稳,受助于对欧元区的担忧

* 但基本面仍然不稳,料将限制涨幅

* 市场关注CBI制造业和服务业数据

路透伦敦8月22日电---英镑兑美元周一持稳,持于近期高位附近,在近期金融市场动荡和欧元区债务危机中寻求避险的投资者认为英国的财政状况略强.

但分析师称,英镑的上行空间可能有限,因市场担忧即将公布的数据可能凸显出英国经济脆弱.

英国工业联盟(CBI)将于周二和周四公布8月制造业和服务业数据.

英镑兑美元GBP=D4持稳在1.6443美元,技术图表显示,支撑位见100日移动均线切入位1.6292美元.交易商称,止损单在1.6540和1.6620美元,略高于周五触及的三个半月高位1.6618美元.

法国农业信贷银行的汇市策略师Adam Myers称,"英镑被视为半安全货币,被投资者视为最政策抵御最低的货币."他预计英镑/美元将在一个月内触及1.7000美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4持稳在0.8744英镑,下档止损位在0.8670英镑.

上周晚些时候,欧元一度跌至200日移动均线之下,但之後反弹.技术分析师称,如果收在该水平之下,可能暗示将进一步走低.

"看似欧元/英镑下行突破0.8600-0.9100英镑区间的动能正在增加.从方向上看,与跌至0.84英镑的预期一致,但快于12个月的时间预期,"ING的汇市策略师Tom Levinson在一份给客户的报告中指出.

投资者将认为较之其他G10货币,英镑估值偏低,尤其是兑欧元汇价偏低.

仓位数据显示,截至8月16日当周,汇市投机客增加英镑/美元空头头寸,暗示如果投机客出脱这些头寸,英镑/美元有进一步上行的空间.(完)

--编译 母红;审校 田建华

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