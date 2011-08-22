〔英国债市〕英债跟随德债走低,因股市反弹

路透伦敦8月22日电---英债周一回落,受累于股市在上周大跌後反弹,且因缺乏国内消息的推动,日内走势基本与德债一致.

利比亚冲突即将结束的希望推高能源股,导致英国和欧洲股市上扬.

9月英债期货FLGU1结算时回落19个调动点,报129.36.表现略逊于可比德债期货FGBLU1.

指标10年期英债收益率GB10YT=RR基本持稳在2.39%,远高于周四触及的2.238%的纪录低位.30年期英债收益率GB30YT=RR回落2个基点,报3.75%.

周一英国无重大经济数据公布.本周将公布的重大数据为周五的GDP修正值.

10年期英债/德债收益率差日内基本持稳在28个基点,从今日稍早触及的10日高位约32个基点回落.

周二,英国债务管理局将发行2022年到期的票息为1.875%的通膨保值英债.(完)

--编译 母红;审校 李军

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