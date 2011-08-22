〔美国债市〕投资级别公司债市场中午走软,百事可乐的新债获超额认购

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约8月22日电---投资级别公司债市场周一中午走软,百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)推出新债,而公共事业债券也准备定价.
尽管IG16指数早盘相对走强,但到中午,该指数走宽约1.25个基点,至125.50个基点.
金价进一步上涨,升约38.70美元,至每盎司1,890美元,而道指从早盘高位回落,但仍在平盘上方.10年期公债收益率在大约2.09%,较早盘触及的高位2.13%收窄.
承销方面的高层听闻,百事可乐在中午推出12.5亿美元三年期债券和7.5亿美元10年期债券前得到的认购额超过40亿美元.
三年期债券定价在利差为57个基点,较其定价指数区间60个基点收窄,亦较传闻的利差在65个基点区域收窄.
10年期债券定价较公债收益率上浮79个基点,在其定价指导区间较公债收益率上浮100个基点区域的低端,市场传闻定价将在100个基点区域的低档.
该批债券评级为A-,由法国巴黎银行,德意志银行和摩根士丹利为联席牵头承销商.
Arizona Public Service推出2.5亿美元SEC注册的30年期债券,评级为Baa2/BBB/BBB,由德意志银行,摩根大通和瑞银及富国证券承销.筹得的资金将用来支付规模为4亿美元将在今年10月15日到期票息6.375%的债券的一部份.
该批债券的定价指导在利差175个基点区域,市场传闻在100个基点区域上端.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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