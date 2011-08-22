〔欧洲股市〕反弹,寄望利比亚新政权将扶助恢复产油活动推高ENI股价

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升0.8%

* ENI领升油类股

* 金矿股有买需,因对全球增长的忧虑犹存

路透伦敦8月22日电---欧洲股市周一从上周大跌中反弹,意大利的ENI(ENI.MI)涨幅居前,因投资者寄望利比亚的新政权将扶助该国的产油活动恢复到之前的水平.

在利比亚位居最大的外国产油公司ENI股价大涨6.3%.在其他活跃于利比亚的大型油商中,法国石油公司道达尔(TOTF.PA)升2.3%.

油类股.SXEP涨1.3%,尽管布兰特原油价格下滑逾1美元至每桶107美元左右,交易商和投资者预计,石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚的六个月内战似乎接近结束,该国将恢复原油出口.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.8%,报916.78点,盘中高见933.35点,上周劲跌6%.

成交清淡,为其过去90天均值的86%.这令一些策略师怀疑此次升势是否可以持续,但其他策略师称,市场可能已触及其低位.

"如果你相信超级宽松货币政策及油价下调将扶助增长保持正面,尽向步幅有点乏力,那麽欧洲股市该形成了一个底部,"瑞信高级顾问Bob Parker说,"股市将不是由企业业绩带动.它将受宏观因素推动."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数从本年迄今仍下跌18.3%.

英国富时100指数.FTSE收升1.08%,报5,095.30点;德国股市DAX指数.GDAXI小跌0.11%,报5,473.78点;法国CAC-40指数.FCHI上涨1.14%,报3,051.36点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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