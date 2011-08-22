〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,受助于收成前景不佳和天气担忧

路透芝加哥8月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收涨,因有报告称美国玉米收成可能较低,跟随大豆期货攀升之势.天气忧虑,美元疲弱以及原油和股市大涨推高大豆期货.

年度Pro Farmer crop田间巡查员周一发现,南达科他州东南部的玉米收成可能低于平均水平,因播种推迟令作物的生长落後于计划.

俄亥俄州西北部玉米收成前景变数很大,且总体不及去年,因播种推迟以及多次出现的炎热天气影响收成前景.

周末的降雨令美国部分地区的玉米和大豆收成前景改善,但乾旱地区并未出现降雨.

交易商预计,周一稍晚公布的美国作物生长报告中,玉米优良率可能回落1-2个百分点.

从周一起,CBOT玉米交易限制将从之前的每蒲式耳30美分上调至40美分.

上周美国出口检验玉米2,950万蒲式耳,接近2,900-3,300预估区间的低端.

新作12月合约CZ1高于所有主要移动均线,九日相对强弱指标为67.

9月玉米期货合约CU1收高9-1/2美分,报每蒲式耳7.20-1/2美元.12月玉米期货CZ1收涨9-1/4美分,报7.34-1/2美元.

今日CBOT玉米成交量预估为222,062口.(完)

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