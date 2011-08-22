〔纽约期市〕糖和咖啡期货在交投震荡中涨跌不一,可可期货上升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦8月22日电---洲际交易所(ICE)软商品市场周一涨跌互见,分析师称,因市场缺乏消息,投资者苦于寻找价格走势.
股市从近期触及的11个月低位回升,布兰特原油价格下跌,因利比亚内战看来接近尾声,而金价从纪录高位每盎司1,900美元附近回落.
"软商品市场交投非常震荡,"The Price Group的高级分析师Jack Scoville说.
ICE-10月原糖期货SBV1下滑0.17美分,报每磅30.79美分,但Liffe-10月白糖期货LSUV1上扬11.60美元,报每吨798.50美元.
汤森路透数据显示,纽约软商品市场收盘时成交量较其30天均值低约一成至三分二.
糖价跌势有所缓解,受助于全球最大出产国及出口国巴西的中南部主要蔗糖种植区产量稳步下降.
分析公司Canaplan周一说,本季蔗糖榨压将仅达到4.76亿吨,为巴西主要顾问公司中的最低预估水平.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收跌1.50美分,报每磅2.6835美元.Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1升45美元,报每吨2,345美元.
ICE-12月可可期货CCZ1上涨41美元,报每吨3,045美元,Liffe-12月可可期货LCCZ1升28英镑,报每吨1,917英镑.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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