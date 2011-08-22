〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受助于天气忧虑和油价走坚

路透芝加哥8月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,交易商称,受助于对美国中西部周末降雨令人失望,及其对大豆收成前景的影响.

美国原油期货和股市上扬也提供支撑.

周末的降雨令美国部分地区的玉米和大豆收成前景改善,但乾旱地区并未出现降雨.

交易商预计,周一稍晚公布的美国作物生长报告中,大豆优良率可能回落1-2个百分点.

年度Pro Farmer作物田间巡查员发现,对俄亥俄州部分大豆豆荚的统计情况显示,大豆结荚情况好于去年.

在巡查的西半部,南达科他州东部的巡查员发现大豆长势略好于平均水平,但变数很大.

11月大豆触及近一个月高位13.88-1/2美元,高于所有关键移动均线.

豆粕期货跟随大豆期货收涨.豆油期货也收高.

CBOT-11月大豆SX1收高16-3/4美分,报每蒲式耳13.85-1/4美元.CBOT-9月豆粕合约SMc1收高8.6美元,报每短吨362.7美元.9月豆油合约BOc1上涨0.21美分,报每磅55.60美分.

预估CBOT大豆成交量为120,744口,豆油成交67,801口,豆粕成交49,744口.

以下为CBOT农产品期货在1848 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 720.50 9.50 1.3% 14.5%

CBOT大豆Sc1 1376.50 16.75 1.2% -1.2%

CBOT豆粕SMc1 362.70 8.60 2.4% -2.1%

CBOT豆油BOc1 55.60 0.21 0.4% -3.7%

CBOT小麦Wc1 735.50 4.75 0.7% -7.4%

CBOT稻米RRc1 1697.00 22.50 1.3% 21.3%

EU小麦BL2X1 203.50 1.75 0.9% -19.4%

NYMEX原油期货CLc1 84.30 1.86 2.3% -7.7%

道琼工业指数.DJI 10,892 74 0.7% -5.9%

现货金XAU= 1887.90 28.91 1.6% 33.0%

欧元/美元EUR= 1.4373 -0 0.0% 7.7%

美元指数.DXY 74.0640 0.0550 0.1% -6.3%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1515 53 3.6% -14.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)