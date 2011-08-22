〔纽约期市〕ICE期棉小幅收高,交投清淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月22日电---棉花期货周一小幅收高,经纪商表示,缺乏宏观经济消息促使许多市场人士保持离场观望,交投继续保持夏季低迷状态.
原油价格下滑,因利比亚内战看来快将告终,但金价再创新高,因投资人担心经济,且股市削减涨幅.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收高0.23美分,报每磅1.0645美元,盘中交投区间介于1.0416至1.0782美元.
路透数据显示,总成交量超过8,800口,较30日交易日均值低逾三分之一.
有分析师表示,期棉近期升势看来可能已告终,动荡的经济前景可能令期棉进一步走软.
ICE Futures美国数据显示,截至8月19日期棉市场未平仓合约为144,351口,8月11日为140,442口,後者为逾两周来最低水准.
ICE Futures美国数据显示,周五总成交量为10,326口,高于周二的7,113口,後者是5月23日以来最低成交水平.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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