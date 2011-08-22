〔纽约期市〕ICE期棉小幅收高,交投清淡

路透纽约8月22日电---棉花期货周一小幅收高,经纪商表示,缺乏宏观经济消息促使许多市场人士保持离场观望,交投继续保持夏季低迷状态.

原油价格下滑,因利比亚内战看来快将告终,但金价再创新高,因投资人担心经济,且股市削减涨幅.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收高0.23美分,报每磅1.0645美元,盘中交投区间介于1.0416至1.0782美元.

路透数据显示,总成交量超过8,800口,较30日交易日均值低逾三分之一.

有分析师表示,期棉近期升势看来可能已告终,动荡的经济前景可能令期棉进一步走软.

ICE Futures美国数据显示,截至8月19日期棉市场未平仓合约为144,351口,8月11日为140,442口,後者为逾两周来最低水准.

ICE Futures美国数据显示,周五总成交量为10,326口,高于周二的7,113口,後者是5月23日以来最低成交水平.(完)