〔美国债市〕机构债利差小幅扩阔,成交低于均值

IFR波士顿8月22日电---美国机构债较可比公债利差周一扩阔0.5-1.5个基点,表现优于互换.TRACE成交量低于均值,总计50.01亿美元,成交3,820单.

房贷美FMCC.OB宣布发售35亿美元新券,包括5亿美元一个月期,15亿美元三个月期和15亿美元六个月新券,得标利率均高于上一次标售.

一个月新券的得标利率为0.004%,上月为0.000%,三个月为0.047%,六个月0.120%,分别较上周高2.7个基点和2.2个基点.

一个月新券的认购倍数为4.25,上次标售时为4.85,三个月和六个月分别为3.25和2.87,上次标售分别为3.37和3.25.

本周的机构债赎回将增加,由上周的230.16亿美元涨至382.08亿美元,房利美将赎回131.04亿美元,房贷美赎回88.94亿美元,联邦住宅贷款银行赎回162.09亿美元.本周规模为纪录较大的一周.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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