〔伦敦金属〕期铜收跌,成长担忧继续重压铜价

* 期铜小幅收跌,受累于全球经济忧虑

* 中国7月精炼铜进口增长8.8%

* 根据IAI,7月铝产量增至70,200吨

* 周二将公布欧元区和中国PMI数据

路透纽约/伦敦8月22日电---伦敦期铜周一收跌,逆转稍早涨势,未能跟随商品市场总体正面的走势,因对全球经济成长的忧虑继续令短期需求前景蒙阴.

国际和国内市场因素继续影响铜市表现.价格最初攀升,受助于令人鼓舞的中国7月精炼铜进口数据,但涨势很快消退,因对美国成长迟滞的担忧以及欧洲债务危机不断恶化导致欧洲股市一度与紧张不安的亚洲市场一道跌至平盘之下.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌105美元,或1%,报每吨8,720美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1结算价回落2.75美分,报每磅3.9750美元,接近盘中交投区间3.9495-4.0355美元的底部.

"市场人士仍十分不确定...一切仍不稳定.许多人离场观望,目前不愿入市."

作为对市场不安的反应,根据路透初步数据,纽约市场的尾盘成交量为3.9万口,较30日均值低逾20%.

另外,铜和其他工业金属的跌势与其他商品市场的走势不一致,农业商品市场上扬,美国原油期货攀升,黄金升至接近每盎司1,900美元的纪录新高.

未来,投资者将密切关注美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五的讲话,从中寻找美联储已准备好应对金融市场动荡等令人宽慰的信号.

近几周令人经济担忧阴云罩顶,但一些需求改善的迹象仍初露端倪.

其中之一是,波罗的海交易所的主要海运指数.BADI稳步攀升,周一录得连续第九日上涨,至逾四个月最高.

中国7月精炼铜进口增长8.8%,至六个月高位.

三个月期铝CMAL3在场内交易中没有成交,买入价报每吨2,336美元,上周五收报每吨2,355美元.

国际铝协会的初步数据显示,7月日均铝产量增至70,200吨,6月修正後为69,900吨,中国的铝产量从52,100吨降至51,300吨.

以下为1832GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 394.55 -3.80 -0.95 444.70 -11.28

LME期铝 2336.00 -19.00 -0.81 2470.00 -5.43

LME期铜 8710.00 -115.00 -1.30 9600.00 -9.27

LME期铅 2260.00 -42.00 -1.82 2550.00 -11.37

LME期镍 20850.00 -350.00 -1.65 24750.00 -15.76

LME期锡 22825.00 25.00 +0.11 26900.00 -15.15

LME期锌 2153.00 -40.00 -1.82 2454.00 -12.27

上海期铝 17215.00 -35.00 -0.20 16840.00 2.23

上海期铜 65910.00 -440.00 -0.66 71850.00 -8.27

上海期锌 16765.00 -120.00 -0.71 19475.00 -13.92

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 田建华

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]