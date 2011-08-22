〔美国股市〕抄底买家再度回场,但仍然谨慎

* 大型科技股和工业股领涨

* 美国银行股价大跌7.9%,为跌幅最大的道指成分股

* 瑞信下调标普500指数年底目标至1,100点

* 投资者静待本周贝南克在怀俄明州会议上的讲话

* 道指收高0.3%,标普500指数基本持平,Nasdaq指数小升0.2%

路透纽约8月22日电---美国股市周一小幅收涨,之前连跌四周,在无刺激买盘动因的情况下,投资者对冒大风险犹豫不决.

银行股走势挣扎.美国最大的银行美国银行(BAC.N)劲挫7.9%,报6.42美元,为跌幅最大的道指成分股.该公司首席执行长Brian Moynihan在上周给高级管理人员的一份备忘录中概述了再裁员3,500人的计划.摩根大通(JPM.N)收跌2.7%,报33.41美元.

"所有担忧均源于金融类股,"匹兹堡的Fort Pitt Capital Group的首席投资长Charlie Smith称.

谷歌(GOOG.O),惠普(HPQ.N)和IBM (IBM.N)涨幅居前.惠普股价在上周五重挫20%後反弹,周五跌幅为1987年以来最大单日跌幅.

标普500指数8月迄今已累计回落12.7%,因担忧经济再陷衰退以及欧元区债务危机难以控制.今日成交量低于近几日的水平.

"市场买兴不强.今日股市上扬是因卖盘枯竭,"宾夕法尼亚州TEAM Asset Strategy Fund的资产组合经理James Dailey表示.

一个可能刺激市场的因素是美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五在怀俄明州Jackson Hole会议上的讲话.部分市场人士寄望于贝南克会暗示将采取进一步刺激举措,这可能提振股市.

"在我们获得来自欧洲的有关债务危机的进展,或本周稍晚来自美联储的驱动前,我预计市场将陷于区间内,且走势将十分震荡,"Dailey表示.

道琼工业指数.DJI收涨37.00点,或0.34%,报10,854.65;标准普尔500指数.SPX微升0.29点,或0.03%,报1,123.82点.Nasdaq指数.IXIC小涨3.54点,或0.15%,报2,345.38点.

IBM股价上扬0.9%,报158.98美元.惠普收高3.6%,报24.45美元.

瑞信周一将标普500指数年底目标的预期从之前的1,275点下调至1,100点.美国股市策略师Doug Cliggott称,因预计未来几个季度企业获利降低,且市盈率(本益比)扩大的可能性较低.

部分投资者寄望于美联储将宣布新的刺激举措.美联储本月稍早承诺将再保持近零利率至少两年,并表示将考虑采取进一步举措扶助经济成长.

Lowe's Companies Inc (LOW.N)收涨1.1%,报19.53美元,之前该公司表示,已提留50亿美元用于在未来两到三年回购股票.近期有一系列公司利用现金储备在经济疲弱的市况下支撑其股价.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约84.6亿股,与84.7亿股的去年日成交均值一致.

纽约证交所涨跌股之比为4:3,Nasdaq市场约为7:6.(完)

--编译 母红;审校 李军

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