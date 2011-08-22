〔纽约汇市〕美元兑部分高收益货币下跌,市场关注美联储年会

* 联储会议临近,美元兑高收益货币下跌

* 瑞士央行在瑞郎远汇市场干预

* 梅克尔再次表示反对欧元区共同债券想法

路透纽约8月22日电---周一美元兑部分商品相关货币走软,因投资者揣测美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能采取新的举措来提振美国经济,提升风险资产偏好.

欧元兑美元挫跌,因市场担忧欧盟在解决债务和银行业危机方面行动太过迟缓,而瑞士当局试图压低瑞郎.

美联储将于本周在怀俄明州举行年会,近期市场动荡以及美国经济增长放缓的迹象提升了这样的预期,即美联储主席贝南克或暗示进一步推出紧急经济刺激措施.

去年的会议上,贝南克暗示内容最终成为6,000亿美元的第二轮量化宽松(QE2).

"人们肯定在揣测美联储的行动,而且可以说高收益商品货币出现的一些反弹至少部分与更多刺激政策预期有关."富国银行驻纽约分析师Vassili Serebriakov称.

澳元兑美元AUD=D4最新上涨0.2%,报1.0414美元.新西兰元兑美元NZD=D4升1%至0.8241美元.美元兑加元CAD=D4跌0.1%至0.9894加元.

美联储放宽货币政策会向体系中注入更多美元,从而压低美元价值和利率.这将刺激投资者寻求股票或其他货币等较高收益资产.不过一些分析师称,贝南克或不推出激进的放宽计划.

Western Union Business资深市场分析师Karl Schamotta称,在金融体系满是低成本资金之际,提供额外的流动性是在玩火.另外,美债收益率跌至惊人的低水准,市场已做了美联储的工作.

"期待第三轮大规模资产购买的投资者可能要失望了,"其称,"那些盼望再次注入廉价流动性的人,或通过推升短期公债收益率和美元来表达失望情绪."

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周投机客增持美元空头仓位.[ID:nCN1913221]

欧元兑美元EUR=走低0.2%,报1.4361美元.在德国总理梅克尔周日称,发行欧元区共同债券并非目前欧债危机的解决之道後,对欧洲债务危机的担忧加剧.

**瑞郎和日圆受关注**

欧元和美元兑瑞郎CHF=EBSEURCHF=EBS走强.交易商称,瑞士央行干预一个月期远汇市场CHF1M=EURCHF1M=,阻止投资者买入瑞郎.瑞士央行拒绝评论.

欧元兑瑞郎EURCHF=走高0.4%,报1.1346瑞郎.此前对欧元区债务危机以及美国经济的担忧,将投资者推向传统避险资产,瑞郎兑欧元和美元因而创纪录高位.

美元兑日圆JPY=EBS小涨,但仍持于纪录低位附近,最新交投于76.78日圆.

瑞士信贷分析师称,尽管"干预可能性看似增加,但我们认为主要的影响将是放缓而非停止日圆升值."

Brown Brothers公司G10策略全球主管Lena Komileva称,那些寻求价值更为合理避险资产的人,应考虑挪威克朗.

挪威的财政刺激措施与那些被迫实施紧缩计划的负债国家截然不同,而紧绷的劳动市场应会排除近期降息的可能.

美元兑挪威克朗NOK=跌0.2%,报5.4505克朗.(完)

--编译 田建华;审校 李军

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