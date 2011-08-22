〔全球金市〕金价升向1,900美元,因央行会议前有通胀忧虑

* 金价上涨,因央行会议前有通胀忧虑

* SPDR Gold Trust超过SPY,成为全球最大的ETF

* 白金升至三年高位,接近金价

* 关注周二的美国新屋销售数据

路透纽约/伦敦8月22日电---金价周一上扬约2%,至近1,900美元的纪录高位,因全球经济愈发低迷令进一步实施货币宽松政策的预期升温,增加了黄金作为对冲通胀资产的吸引力.

美股缩减稍早升幅,带动金价连升六日.全球市场将关注周五美联储主席贝南克在Jackson Hole的讲话,届时政策制定者和学术界人士将举行年会.

分析师表示,任何有关第三轮量化宽松政策的暗示都可能为金价提供有限的支撑,因美联储已经承诺维持近零利率直至2013年.金价也可能在过去三个交易日大涨6%後出现大幅修正,金价自7月已劲升400美元.

"金价受通胀将回潮的预期带动,且投资人继续寻求美国公债以外的避险资产."标准普尔金属分析师Leo Larkin表示.

在1841 GMT,现货金XAU=大涨1.6%,报每盎司1,889.29美元,上周录得2009年2月来最大单周升幅.黄金为今年迄今表现最佳的资产之一,升幅达33%.

美国12月期金GCZ1收高39.70美元,报1,891.90美元.成交量约25万口,为本周最高,同30日均值相当,且高于上周均值.

现货银XAG=升1.4%,报每盎司43.44美元.

截至上周五,SPDR Gold Tryst (GLD)超过SPDR S&P 500,成为全球市值最大的上市交易基金(ETF),受金价大涨以及股市大跌影响.

现货铂金XPT=上扬1.5%,报1,898.13美元,稍早触及2008年7月来最高的1,897.50美元,逼近金价.

现货钯金XPD=上扬2.1%,报760.47美元.

--------------------------1841 GMT------------------------------

最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1891.90 39.70 2.1 1858.00 1899.40 222,816

COMEX白银期货 SIU1 43.325 0.893 2.1 42.475 44.090 72,120

COMEX铂金期货 PLV1 1905.70 30.80 1.6 1881.20 1909.90 7,047

COMEX钯金期货 PAU1 765.10 16.30 2.2 743.50 766.80 2,656

现货金 XAU= 1889.29 30.40 1.6 1858.20 1894.10

现货银 XAG= 43.440 0.580 1.4 42.540 44.000

现货铂金 XPT= 1898.13 27.18 1.5 1880.95 1900.74

现货钯金 XPD= 760.47 15.97 2.1 748.57 763.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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