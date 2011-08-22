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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 05:25 BJT

〔加拿大股市〕小幅收升,受金矿股带动

路透多伦多8月22日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周一小幅收升,因投资者寻找价格下跌但有反弹潜力的个股,而金矿股跟随金价急升,抵销了银行股下跌的影响.

避险的黄金连续第三天创新高,迫近1,900美元,推升金矿股分类指数上扬4.2%.上周金价录得两年半来最大单周升幅.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE从稍早升至最高的12,218.03点回落,但收升60.89点,或0.51%,报12,068.36点.

10项分类指数中有七项收升,权重的材料股上扬2.8%.但金融股继续拖累大盘,该板块跌0.7%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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