〔加拿大股市〕小幅收升,受金矿股带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多8月22日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周一小幅收升,因投资者寻找价格下跌但有反弹潜力的个股,而金矿股跟随金价急升,抵销了银行股下跌的影响.
避险的黄金连续第三天创新高,迫近1,900美元,推升金矿股分类指数上扬4.2%.上周金价录得两年半来最大单周升幅.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE从稍早升至最高的12,218.03点回落,但收升60.89点,或0.51%,报12,068.36点.
10项分类指数中有七项收升,权重的材料股上扬2.8%.但金融股继续拖累大盘,该板块跌0.7%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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