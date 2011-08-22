〔加拿大汇市〕加元小幅收低,因股市升势消退

路透多伦多8月22日电---加元兑美元周一小幅收低,随着股市反弹失去动能,加元也回吐稍早升幅转跌.

因没有经济数据公布,且欧元区债务危机没有新的进展,加元走势主要受股市影响.加拿大股市盘中一度上扬逾1%,但之後缩减涨幅,仅小幅收高.

加元兑美元CAD=D4收报0.9901加元或1.01美元,上周五收报0.9886加元,或1.0115美元.今日交投区间为0.9829-0.9920加元.

本周五在怀俄明州Jackson Hole的银行家年会将是投资人关注的焦点,投资人观望是否美联储主席贝南克将暗示会有进一步经济刺激措施.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]