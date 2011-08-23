〔表格〕美国7月新屋销售较上月下降0.7%,年率为29.8万户

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月23日电---美国商务部周二公布,美国7月新屋销售较上月下降0.7%,年率为29.8万户,预估为31万户.6月修订後为30万户(前值为31.2万户).
经季节因素调整後的7月新屋销售数据如下(单位为千户):
变动率% 7月 6月 6月前值 5月 5月前值 2010年7月
总户数 -0.7 298 300 312 309 315 279 (完)
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--编译 利棣儿;审校 田建华
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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