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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 22:18 BJT

〔表格〕美国7月新屋销售较上月下降0.7%,年率为29.8万户

路透8月23日电---美国商务部周二公布,美国7月新屋销售较上月下降0.7%,年率为29.8万户,预估为31万户.6月修订後为30万户(前值为31.2万户).

经季节因素调整後的7月新屋销售数据如下(单位为千户):

变动率% 7月 6月 6月前值 5月 5月前值 2010年7月

总户数 -0.7 298 300 312 309 315 279 (完)

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--编译 利棣儿;审校 田建华

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