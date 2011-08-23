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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 22:10 BJT

〔表格〕美国里奇蒙联储银行8月综合制造业指数为负10,7月为负1

路透8月23日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,8月综合制造业指数为负10,7月为负1.

以下为具体数据及分项:

8月 7月 6月 三个月均值

制造业综合指数 -10 -1 3 -3

出货 -17 -1 -1 -6

新订单 -11 -5 0 -6

未完成订单 -25 -18 -11 -18

产能利用 -14 -6 -2 -7

投入物价 4.16 3.41 4.53 --

产出物价 1.46 1.18 1.94 --

制成品库存 17 17 23 19

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--编译 母红;审校 于春红

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