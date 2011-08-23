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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 01:07 BJT

〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.222%,投标倍数为3.44

路透华盛顿8月23日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.222%

中值 0.209%

低值 0.147%

价格/得标

价格 99.806537

高值得标比率 73.87%

投标倍数 3.44

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,077,900

总投标 120,475,247,900

竞争性投标得标 34,852,330,000

非竞争性投标得标 147,747,900

FED附加 1,070,488,700

初级市场交易商投标 87,379,500,000

初级市场交易商得标 18,287,395,000

直接投标 16,386,000,000

直接投标得标 5,535,935,000

间接投标 16,562,000,000

间接投标得标 11,029,000,000

发行细节

发行日 2011/08/31

到期日 2013/08/31

CUSIP码 912828RD4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 母红;审校 利棣儿

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