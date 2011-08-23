更正:〔日本政经〕首相要求内阁成员于8月30日辞职--与谢野馨

(更正:因译文有误,标题和第一段中菅直人告知内阁成员他将于8月30日辞职的表述有误,应改为"菅直人要求内阁成员于8月30日辞职")

路透东京8月23日电---日本经济财政大臣与谢野馨周二表示,首相菅直人周二要求内阁成员在8月30日辞职.

菅直人的讲话实际上证实他打算在未来几天辞职,为日本推选新首相铺平道路.自小泉纯一郎在2006年结束罕见的有五年之久的任期後,日本的首相已换了五任.

日本执政党民主党计划在8月29日选择新领导人,而後交由议会批准并组织新内阁.

与谢野馨亦在新闻会上表示,政府需要在第三份追加预算中加入应对日圆升值的措施.(完)