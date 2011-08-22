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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 06:20 BJT

****澳新经济指标预测--8月23日-8月30日****

路透8月23日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月22日当周------------------------------

8月23日(二)

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 7月 逆差1.50 顺差2.30

(截至7月的一年) 顺差10.6 顺差10.2

进口(亿新西兰元) 39.5 37.4

出口(亿新西兰元) 37.5 39.7

8月24日(三)

0130 澳洲建筑完工 第二季 +1.1% +0.7%

2245 新西兰食品价格指数(较前月) 7月 -- +1.4%

2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.6% +0.9%

(较上年同期) +1.2% +3.4%

8月25日(四)

无重要经济数据公布.

8月26日(五)

无重要经济数据公布.

------------------------------------8月29日当周------------------------------

8月29日(一)

2245 新西兰建筑许可 7月 -- -1.4%

8月30日(二)

0130 澳洲建筑许可 7月 -- -3.5%(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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