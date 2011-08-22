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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 06:39 BJT

全球外汇市场8月23日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣野田佳彦和经济财政大臣与谢野馨出席内阁会议後的新闻发布会.

0600 - 瑞士7月贸易收支.

0658 - 法国8月采购经理人指数(PMI)初值

0728 - 德国8月PMI初值.

0758 - 欧元区8月PMI初值.

0900 - 德国8月ZEW景气判断指数.

1000 - 8月英国工业联盟(CBI)总工业订单差值.

1145 - ICSC/高盛公布8月20日止当周美国连锁店销售.

1255 - 美国8月20日当周Redbook连锁店销售.

1400 - 美国7月新屋销售年率.

1400 - 美国8月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数.

1505 - 英国央行货币政策委员威尔发表讲话.

2245 - 新西兰7月贸易收支与进出口.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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