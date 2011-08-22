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宏观经济 | 2011年 8月 23日 星期二 07:08 BJT

《美国重要政经日程》--8月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 商务部公布7月独栋房屋销售.

1400 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)公布美国投保银行季度获利.

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券.

1700 - 财政部标售两年期公债.

2000 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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