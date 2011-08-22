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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 06:47 BJT

《日本重要政经日程》--8月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- 日本财务大臣野田佳彦和经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後举行记者会.

-- 美国副总统拜登访问日本至8月24日.

-- 泰国前总理塔信(Thaksin Shinawatra)访问日本至8月28日.

0130 - 政府公债标售,0345公布结果.

0600 - 大家的党干事长江田宪司在日本全国新闻俱乐部就能源政策发表讲话.

1000 - 朝日集团(2502.T)管理层与记者会面.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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