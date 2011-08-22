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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 06:25 BJT

〔亚洲橡胶〕8月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月22日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 351.0 7 350.0 9

9月 351.9 44 无 无

10月 353.2 47 353.2 1

11月 354.7 57 354.7 2

12月 356.5 300 356.5 17

1月 357.4 4654 357.4 660

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 张荻;审校 程琳

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