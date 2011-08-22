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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 07:24 BJT

〔欧洲金融〕欧元区共同债券会让欧洲成为债务联盟--德国财长

路透德国罗姆8月22日电---德国财政部长朔伊布勒周一表示,若在当前情况下推行欧元区共同债券,会将欧洲变成债务联盟.

他在德国东北部城镇罗姆的一场地区选举活动上演讲称,让财政状况不同的国家面临不同的利率风险,是很重要的一点.

朔伊布勒曾在上周末表示,只有欧元区拥有共同的财政政策,方可能发行欧元区共同债券,否则就可能点燃通胀并破坏欧元区稳定.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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