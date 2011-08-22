〔欧洲金融〕欧元区共同债券会让欧洲成为债务联盟--德国财长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透德国罗姆8月22日电---德国财政部长朔伊布勒周一表示,若在当前情况下推行欧元区共同债券,会将欧洲变成债务联盟.
他在德国东北部城镇罗姆的一场地区选举活动上演讲称,让财政状况不同的国家面临不同的利率风险,是很重要的一点.
朔伊布勒曾在上周末表示,只有欧元区拥有共同的财政政策,方可能发行欧元区共同债券,否则就可能点燃通胀并破坏欧元区稳定.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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