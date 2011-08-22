〔东京汇市〕欧元处于防御走势,观望中国PMI数据初值

2239GMT--欧元在亚洲盘初处于防御走势,因欧盟(EU)领导人在如何化解主权债务和银行业危机的问题上产生更多争执.

欧洲银行业仍难以获得美元融资,三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=维持升势.该利率最新报0.308%,高于一周前的0.292%.

欧元兑美元EUR=报1.4355,从1.4362/68区域的多个低点反弹.

美元全线走高,原因是瑞士央行在远期市场力图阻止投资者买入瑞郎CHF1M=EURCHF1M=,以及日本干预汇市的预期升温.

美元指数.DXY升0.19%至74.147.

美元兑日圆JPY=略微扬升,但仍距离历史低位不远,最新报76.84日圆.

澳元、新西兰元和加元等商品货币走势超越美元,但由于全球不确定性,其涨幅料将受限.

汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值将于0230GMT公布.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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