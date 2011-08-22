〔东京汇市〕欧元处于防御走势,观望中国PMI数据初值

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2239GMT--欧元在亚洲盘初处于防御走势,因欧盟(EU)领导人在如何化解主权债务和银行业危机的问题上产生更多争执.
欧洲银行业仍难以获得美元融资,三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=维持升势.该利率最新报0.308%,高于一周前的0.292%.
欧元兑美元EUR=报1.4355,从1.4362/68区域的多个低点反弹.
美元全线走高,原因是瑞士央行在远期市场力图阻止投资者买入瑞郎CHF1M=EURCHF1M=,以及日本干预汇市的预期升温.
美元指数.DXY升0.19%至74.147.
美元兑日圆JPY=略微扬升,但仍距离历史低位不远,最新报76.84日圆.
澳元、新西兰元和加元等商品货币走势超越美元,但由于全球不确定性,其涨幅料将受限.
汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值将于0230GMT公布.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。