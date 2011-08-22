《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 90.93 +0.88 +0.98 7612636
搜狐 (SOHU.O) 69.28 +0.27 +0.39 1117894
网易 (NTES.O) 43.08 +0.28 +0.65 1089203
百度 (BIDU.O) 126.65 -0.33 -0.26 9323251
亚信科技 ASIA.O 8.74 +0.43 +5.17 1839753
侨兴环球电话 XING.O 1.06 +0.02 +1.92 395292
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.24 +0.30 +2.74 3654405
联电 (UMC.N) 1.88 +0.00 +0.00 229967
日月光 (ASX.N) 4.11 +0.07 +1.73 225163
矽品精密 (SPIL.O) 4.01 +0.08 +2.04 1087951
和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 -0.01 -1.08 272334
友达 (AUO.N) 4.15 -0.12 -2.81 433415
中华电信 (CHT.N) 34.54 +0.52 +1.53 235315
台湾国际航电 (GRMN.O) 31.62 +0.62 +2.00 1663004
香港
中华网 CHINA.O 1.22 -0.09 -6.87 180427
中国移动 (CHL.N) 50.01 +1.09 +2.23 866151
中国联通 (CHU.N) 17.45 -0.14 -0.80 781057
中国电信 (CHA.N) 56.37 -0.98 -1.71 37563
中芯国际 (SMI.N) 2.37 +0.00 +0.00 64498
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.01 +0.00 +0.00 11246
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。