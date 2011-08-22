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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 06:52 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月22日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 90.93 +0.88 +0.98 7612636

搜狐 (SOHU.O) 69.28 +0.27 +0.39 1117894

网易 (NTES.O) 43.08 +0.28 +0.65 1089203

百度 (BIDU.O) 126.65 -0.33 -0.26 9323251

亚信科技 ASIA.O 8.74 +0.43 +5.17 1839753

侨兴环球电话 XING.O 1.06 +0.02 +1.92 395292

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.24 +0.30 +2.74 3654405

联电 (UMC.N) 1.88 +0.00 +0.00 229967

日月光 (ASX.N) 4.11 +0.07 +1.73 225163

矽品精密 (SPIL.O) 4.01 +0.08 +2.04 1087951

和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 -0.01 -1.08 272334

友达 (AUO.N) 4.15 -0.12 -2.81 433415

中华电信 (CHT.N) 34.54 +0.52 +1.53 235315

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.62 +0.62 +2.00 1663004

香港

中华网 CHINA.O 1.22 -0.09 -6.87 180427

中国移动 (CHL.N) 50.01 +1.09 +2.23 866151

中国联通 (CHU.N) 17.45 -0.14 -0.80 781057

中国电信 (CHA.N) 56.37 -0.98 -1.71 37563

中芯国际 (SMI.N) 2.37 +0.00 +0.00 64498

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.01 +0.00 +0.00 11246

(完)

--整理 徐文焰

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