《美债周二展望》聚焦Jackson Hole会议和990亿美元公债标售

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 市场焦点在杰克森霍尔,交易商将寻找美联储推出第三轮量化宽松政策的暗示

* 公债价格走势仍然和股市呈逆向联动关系

* 公债下跌扶助市场准备990亿美元公债供应

路透纽约8月22日电---美国公债价格周一下跌,因交易商开始为美联储主席贝南克在本周後期的关键讲话做准备,同时股市在连跌四周後反弹.

交易商为本周总计990亿美元的公债标售作准备.周二将标售两年期公债.

交易商说,整日成交清淡,公债价格波幅较小,两年期公债价格基本持平,其收益率(殖利率)从周五尾盘的0.198%小升至0.210%.

股市在日内大部分时间免力留守在平盘上方,而公债价格走低,尽管没有任何年期的公债价格跌幅接近一个大点.

股市上涨,因投资者开始对贝南克周五是否会在怀俄明州杰克森霍尔举行的美联储年会上公布提振疲弱经济的新措施进行押注.

市场人士认为美联储主席贝南克可能暗示未来可能推出进一步量化宽松政策,尽管许多人表示,像第二轮量化宽松政策那样的公债购买计划可能不会奏效,因为公债收益率已在很低的水平.

"似乎人人多少在消化第三轮量化宽松政策的可能性,但鉴于10年期公债收益率处于如此低的水平,货币政策将不会超级有效,,"Cabot Money Management投资组合经理William Larkin说,"他们唯一可以做的是再压低美元一些,使美国出口更具吸引力."

如果美联储推出的新一轮公债购买行动提振股市人气的话,该举措可能实际会推低公债价格.形成对比的是,如果这次会议上没有进一步放宽政策的任何消息,将引发公债价格小幅下跌.

"如果贝南克淡化进一步推出量化宽松政策的可能性,我认为公债市场将急跌10基点,之後所有人会留意股市如何反应,"法国巴黎银行驻纽约的美国公债交易部董事总经理Rick Klingman说.

贝南克将在周五早上在杰克森霍尔发表讲话.

那些对推出第三套量化宽松政策的可能性存疑的市场人士利用公债价格回软的机会为本周公债标售作准备.

本周美国财政部将分别在周二,周三和周四1700 GMT标售350亿美元两年期,350亿美元五年,以及290亿七年期公债.

"较长期公债标售将最受关注,"Larkin称,他认为较短期公债收益率受到美联储在2013年下半年前保持低利率的最新承诺所抑制.

"从这角度来看,较长期公债将可能持续疲弱,"Larkin说.

"七年期公债标售结果很可能较正常水平强劲.它仍然受青睐."

指标10年期公债US10YT=RR价格跌10/32,收益率从周五尾盘的2.06%上升至2.10%.

周二标售的两年期公债将是本周首批公债标售.

"在美联储表示将再保持利率不变两年的情况下,两年期公债标售几乎不存在风险,"RBS Securities利率策略师John Briggs说.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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