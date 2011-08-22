〔货币市场〕欧元区债务危机扩散忧虑令欧系银行美元融资成本攀升

路透纽约8月22日电---欧洲银行业者在外汇市场上的美元融资成本周一上升,因投资者继续减少对该地区的放贷,银行业不得不想其他办法筹资用于在美国的分支机构运营.

欧洲银行业者的美元融资空间减小,因包括货币基金在内的美国投资者对存在欧元区二线国家债务曝险的银行业者,采取减少对其商业票据贷款年期的做法,或直接让这些贷款到期.

这样一来,欧洲银行业者用于在美国业务经营的美元资金减少,不得不到外汇市场上将欧元兑换成美元.

"他们筹集美元的成本越来越高,"野村驻纽约固定收益研究主管Jens Nordvig说,"市场正变得非常谨慎."

三个月期欧元/美元外汇互换利率EURCBS3M=ICAP周一最低跌至负92.5基点,上周五为负88基点.

对债务问题在欧元区蔓延的担忧亦促使许多货币基金增加对回购协议市场的放贷,而非通过商业票据市场.回购的风险较小,因为有美国公债等高评级资产作支持.

指标三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=维持盘旋向上走势,升至0.30844%的五个月高点.

美国两年期利率互换利差USD2YTS=RR亦扩大至31.75基点,为逾一个月来最阔.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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