〔美国经济〕联储若出台新刺激政策恐有通胀之虞--共和党总统候选人

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透波士顿8月22日电---美国共和党总统候选人之一罗姆尼(Mitt Romney)周一表示,美国联邦储备理事会(美联储)不应针对美国经济展开新一轮货币刺激行动,因这有可能刺激通胀.
"新一轮量化宽松并不能解决经济问题,同时却有可能意味着通胀来临,"罗姆尼对福克斯新闻频道(Fox News)表示,"这样做是不对的."
德克萨斯州州长Rick Perry上周讲话的口气则要激烈得多,他称如果美联储主席贝南克从现在到2012年11月"大选期间增加印钞",他将认为这是背叛行为.其他共和党候选人,包括Ron Paul和Michele Bachmann,也纷纷批评央行.
调查机构盖洛普周一公布,在8月17-18日的全国选民调查中,罗姆尼以48%的支持率稍稍领先拥有46%支持率的奥巴马.该项调查选取1,026名成年人作为随机样本,抽样误差率为正负4个百分点.(完)
--编译 郑茵;审校 程琳
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