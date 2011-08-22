《欧洲金融焦点》 寻求与希腊达成贷款担保协议对援助构成风险--穆迪

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 双边担保协议对希腊信用评级有负面影响
* 寻求打成协议可能推迟援助资金发放,导致违约
* 其他欧元区国家料将反对芬兰的担保协议
* 希腊财长称9月获得援助资金没有风险
* 荷兰财长:担保协议将是最後的选项
路透雅典8月22日电---穆迪周一称,为如期推进对希腊的援助计划,希望在对希腊提供贷款时获得担保的欧元区成员国要三思而行.荷兰则表示要求获得担保只是最後的选项.
希腊上周与具有AAA评级的芬兰达成双边协议,同意向後者的贷款提供现金担保,随後奥地利、荷兰和斯洛伐克也要求获得相同待遇.
财政部专家称希腊面临的衰退较预期严重.穆迪周一警告,欧元区夥伴国为获得担保品,可能会推迟向深陷债务困境的希腊发放下一笔贷款,导致其违约.
穆迪并预计,其他欧元区国家将反对希腊与芬兰达成的协议,荷兰财长Jan Kees de Jager表示,这种双边协议合法的说法是不正确的.
他还认为,不会为提供的贷款寻求担保,但若荷兰被迫采取这样的做法,只是为获得与其他资金贡献国同等的待遇.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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