《欧洲金融焦点》 寻求与希腊达成贷款担保协议对援助构成风险--穆迪

* 双边担保协议对希腊信用评级有负面影响

* 寻求打成协议可能推迟援助资金发放,导致违约

* 其他欧元区国家料将反对芬兰的担保协议

* 希腊财长称9月获得援助资金没有风险

* 荷兰财长:担保协议将是最後的选项

路透雅典8月22日电---穆迪周一称,为如期推进对希腊的援助计划,希望在对希腊提供贷款时获得担保的欧元区成员国要三思而行.荷兰则表示要求获得担保只是最後的选项.

希腊上周与具有AAA评级的芬兰达成双边协议,同意向後者的贷款提供现金担保,随後奥地利、荷兰和斯洛伐克也要求获得相同待遇.

财政部专家称希腊面临的衰退较预期严重.穆迪周一警告,欧元区夥伴国为获得担保品,可能会推迟向深陷债务困境的希腊发放下一笔贷款,导致其违约.

穆迪并预计,其他欧元区国家将反对希腊与芬兰达成的协议,荷兰财长Jan Kees de Jager表示,这种双边协议合法的说法是不正确的.