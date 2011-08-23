〔中美关系〕中国不担心美国经济,人民币加快升值料非明年可期--拜登

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月22日电---美国副总统拜登周一称,中国领导人没有寻求美国就其疲软的经济做出保证.
拜登称,美国将继续敦促中国允许人民币升值,但也明确表示预计未来一年还无法实现这点.
许多分析师将拜登此行视为争取信心之旅,是为让中国这个美国最大的海外债权人相信其投资是安全的.
但拜登称,他的中国同僚并没有要求美国方面做出保证.例如中国国家副主席习近平,他在拜登此次访华期间公开对美国经济表达了信心.
拜登在飞往东京途中接受几名随行记者采访时称:"我一点都没感到他们需要我们对我们的经济稳定或安宁做出保证."
他继续说道:"我完全没有感到中国政府对我们的经济实力是上升还是下降有丝毫焦虑."
"我感觉到的是,就像我们自己一样,他们也希望我们开始恢复真正的增长,因为这符合他们的利益.所以情况并不是'我的投资还好吗?'这样子."
拜登称,中国领导人并未对标准普尔调降美国债信评级表示担忧,但他补充道,个人对标普此举感到失望.
奥巴马政府曾敦促北京方面允许人民币兑美元加快升值步伐,其表示此举有助于抵消巨大的贸易失衡状况,从而帮助美国创造就业.
但拜登指出,在中国经历领导层交接的时期,人民币升值过程不会明显加快.
他说道:"我认为他们将继续允许人民币微幅升值."
"我们有意推动他们,但我认为中国2012年不会发生巨大改变."(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。