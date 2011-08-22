《中国报摘》--金融时报8月23日

--记者分析文章称,政治分歧持续发酵,欧债危机前景迷离.眼下来自德国国内的一些反对声音以及部分国家提出的抵押担保条件使得纾困方案及时获批的阻力加大.

--国务院国资委主任王勇在日前举行的"中央企业产业援疆推介会"上表示,"十二五"期间,中央企业在新疆的投资规模将超过1万亿元人民币,这意味着"十二五"央企在新疆投资额将是"十一五"的二倍多.