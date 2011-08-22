《中国报摘》--金融时报8月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--记者分析文章称,政治分歧持续发酵,欧债危机前景迷离.眼下来自德国国内的一些反对声音以及部分国家提出的抵押担保条件使得纾困方案及时获批的阻力加大.
* 其他:
--国务院国资委主任王勇在日前举行的"中央企业产业援疆推介会"上表示,"十二五"期间,中央企业在新疆的投资规模将超过1万亿元人民币,这意味着"十二五"央企在新疆投资额将是"十一五"的二倍多.
--截止6月末,中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)管理的养老金个人帐户数量已达952万户,受托管理养老金基金435亿元,托管养老金基金1,743亿元.(完)
--整理 沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。