〔企业结盟〕丰田和福特汽车将合作开发混合动力卡车和SUV

路透底特律8月22日电---丰田汽车(7203.T)和福特汽车(F.N)周一表示,两家公司将合作开发使用混合动力卡车和运动型多功能车(运动休旅车,SUV),并准备在当前十年结束前向市场推出这些汽车.

福特和丰田计划在未来後轮驱动混合动力汽车的产品开发,以及车载电话、互联网和娱乐系统方面展开合作.

丰田研发副主管Takeshi Uchiyamada和福特产品开发主管Derrick Kuzak表示,开发混合动力车有助于双方在未来数年达到美国严苛的燃油经济性标准.

Kuzak表示,除了後轮驱动混合动力车、车载电话、导航和娱乐系统方面的合作之外,两家公司尚无其它方面的合作计划.

福特汽车执行长穆拉利在准备好的声明中表示,"这是在解决能源独立和环境可持续性这些全球重大挑战上所展开的合作努力."

丰田汽车社长丰田章男亦在其所准备的声明中称,合作"也应成为美国未来机动性方面的一个重要基石."

Kuzak称,两家公司将制定更全面的协议细节,预计在2012年的某个时候将公布合作方面的更多具体情况.

Uchiyamada表示,还未制定出成本和合作范围.他补充道,决定一方是否将承担更多费用还为时尚早.(完)