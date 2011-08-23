〔金砖国家〕8月22日股汇市收盘纵览

路透8月23日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月22日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.4%,报966.06点.

中国股市:沪综指周一缩量收跌至13个月低位,国内外消息面均未明朗令大盘陷入弱势震荡;同时,由于市场观望情绪浓厚,今日A股成交额亦继续萎缩至两个月新低.分析人士预计,在欧美经济前景及国内加息态势明朗之前,大盘将继续维持弱势格局,下一短线支撑点位料为前期低点2,437点.沪综指.SSEC收报2,515.863点,下跌18.495点,或0.73%,此前低点为去年7月19日的2,475.421.沪市A股成交额今日亦萎缩至653亿元人民币,此前低位为今年6月22日的643亿. [.SSCN]

香港股市:周一在四个交易日中首日收升,汇丰控股(0005.HK)午盘上涨2%,盖过了财报不佳或符合预估的中国企业股价下跌的影响.恒生指数.HSI收高0.45%,报19,486.87点.恒生国企指数.HSCE收低0.31%至10,245.8点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一即期汇价收跌.前期人民币升幅偏快,存在整固需求,尽管今早盘一度徘徊在6.3950元一线附近蓄势待攻,但尾盘因国际美元反弹,人民币加速下跌,收盘失守6.40元关口.交易员并表示,今年人民币往往在短期内快速升值後,即步入长时间整固期.尽管目前机构对远期升值还是比较统一的,但鉴于前期升幅偏快,机构态度也渐趋谨慎,预计近期汇价将呈现宽幅震荡走势. [CNY/CN][ID:nCN1915315]

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印度股市:周一反弹并收高1.2%,在上周对全球经济体质的忧虑引发股市大跌後,投资者争相买入具投资价值的个股.指标BSE指数.BSESN收高1.24%,或200.03点,报16,341.7点,24档成分股收跌.[.BO]

印度汇市:卢比扳回所有早盘跌幅,因国内股市和欧元双双走强,抵消了炼油商对美元的需求压力.美元需求在盘初将卢比打压至九个月低位附近.卢比兑美元INR=D2收报45.67/68,高于上周四的45.735/745,不过盘中一度跌至46.10的去年11月30日以来低点.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收升0.2%,报1,578.450点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.02%,报823.34点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.21%,报29.1000;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微升0.09%,报41.8525.

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巴西股市:拉美股市走势不稳,在经历了8月大跌走势後,逢低买盘主导市场.但关于全球经济成长势头减弱的忧虑可能令股市进一步下跌.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收平,证交所BM&FBovespa(BVMF3.SA)1.72%的涨幅被能源企业OGXOGX3.SA3%的跌幅所抵消.[ID:nN1E77L1F4]

巴西汇市:拉美货币兑美元涨跌不一,巴西雷亚尔下跌,因市场担心欧美经济将给全球经济成长带来何种影响.雷亚尔兑美元BRBY逆转早盘涨势,日内跌0.27%至1.6034.交投清淡.[ID:nN1E77L1LO]

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南非股市:微升,因上周大跌後投资者入场逢低承接.投资者对全球经济体质的忧虑挥之不去,提振黄金股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.17%至26,188.71点.综合指数.JALSH升0.19%至29,433.12点.[ID:nL5E7JM1YC][.JALSH]

南非汇市:兰特兑美元走软,而且後市预计将维持弱势,因投资者避险情绪高涨.1528GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.22,较纽约收盘价7.1956下跌0.35%.[ID:nL5E7JM1YC][.JALSH](完)