《中国报摘》--中国证券报8月23日

* 头版头条:

--各省(区市)正将辖区内各城市的房地产市场运行情况报送住建部,新一轮楼市限购名单最快8月底出炉.权威人士预计,可能将有30多个二三线城市被纳入限购名单.

* 其他:

--从环保部有关人士处获悉,《火电厂污染排放标准》8月底前後出台,该标准与早先公布的二次徵求意见稿内容基本一致.此外,火电厂脱硝补贴电价政策年内或难以出台.

--住建部政策研究中心与高和资本日前联合发布的《民间资本与房地产业发展研究报告》称,短期来看,民间资本不会大规模从房地产市场撤出;中长期看,民间资本仍会继续参与房地产业.未来,以新型金融业态引导民间资本参与房地产业将成为主流趋势.

--财政部、海关总署、国家税务总局日前联合发布通知称,经国务院批准,将对2020年12月31日前进口的天然气(包括液化天然气)按一定比例返还进口环节增值税.

--日前发布的《中国安防行业"十二五"发展规划》明确提出,安防产业"十二五"(2011-2015年)的总体目标是产业规模翻一番,年增长率达到20%左右;预计未来视频监控潜在的市场空间有2,000亿元人民币左右.

--泰康人寿董事长兼首席执行官陈东升表示,公司拟在三年内实现"A+H"股上市,并计划五年後资产规模达1万亿(兆)元,年保费规模达2,000亿元,净资产达500亿元,实现税後利润100亿元,客户达1亿人.

--SOHO中国(0410.HK)董事长潘石屹透露,公司在北京的重点项目望京SOHO近期已经开工,该项目是公司下半年主要销售的综合体项目,销售金额预计将超过200亿元.

--武钢股份(600005.SS)公布半年报,公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润12.26亿元,同比增长14.73%;基本每股收益0.125元.

--钢材价格的上涨也未能充分化解鞍钢股份(000898.SZ)所面临的原料价格上涨压力,公司半年报显示,上半年实现净利润2.2亿元,同比下降92.00%;基本每股收益0.030元.

--广发证券(000776.SZ)公告称,公司2011年上半年实现归属于上市公司净利润13.43亿元,同比下降18.09%;实现每股收益0.54元.

--招商证券(600999.SS)公告称,公司上半年实现净利润14.76亿元,同比增长7.79%;实现每股收益0.32元.

--上海电力(600021.SS)公布半年报显示,受益于公司火电装机结构优化,报告期内,公司实现净利润1.83亿元,同比增长899.7%.上半年公司完成发电量178.62亿千瓦时,比去年同期增长30.29%;截至6月底,上海电力权益装机容量为712.21万千瓦.

--中国重工(601989.SS)半年报显示,其军工产品收入占比达11.8%,海工订单全国占比超30%.(完)

--整理 曾菱; 审校 林高丽