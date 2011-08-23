〔英国经济〕担心经济疲弱,强硬立场已有所软化--MPC委员布罗德班特

* 布罗德班特担心经济疲弱

* 在首次访问中,布罗德班特称强硬立场已有所软化

路透伦敦8月22日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周一接受采访时称,出于对经济疲弱的担忧,对通胀问题的强硬立场有所软化.这是他加入MPC以来首次接受采访.

这位前高盛分析师接替了强硬派森坦斯的委员席位,成为英国央行货币政策委员会九人中的一员,但他与森坦斯的立场并不一样.布罗德班特在6月、7月和8月三次投票支持货币政策保持不变.

英国经济受到高通胀和低增长的双重困扰,其中通胀率较央行2%的目标水平高出一倍多.上周一份路透调查显示,预计至少到明年10月前英国利率都将保持在历史低位.

"很明显,自今年稍早以来,经济前景有所削弱,有关全球和本国经济的最新预估均表明经济将继续增长,但速度要比数月前的预期要慢,并且无疑要比正常经济复苏速度要慢."布罗德班特对英国广播公司(BBC)Radio 4表示.

"今年稍早来到英国央行时,我可能是在(强硬派)那一方...我曾担心长时间高于目标水平的通货膨胀将会改变中期通胀预期,并渗透到其它价格和薪资中."他补充道.

"这一切并没有发生,而且过去三四个月来,国内和全球成长前景走弱,因此我现在更偏向中间的立场."

布罗德班特表示,MPC的假设是英国经济产出已遭遇永久性损失,并且看似暗示了将会考虑实施更多量化宽松政策的一种情景.

"我仍认为经济中有相当多的闲置产能,这意味着利率会持低."他说.

"如果这种前景发生改变并降低中期通胀预期,或许就可以采取更多举措."

英国央行上周朝着启动第二轮量化宽松策略又迈进了一步,此前两位委员意外放弃呼吁升息的强硬立场.

本月只有长期持温和立场的委员普森(Adam Posen)呼吁采取更多量化宽松政策,但其他委员也考虑了这种可能.[ID:nCN1904983].

英国央行自2009年3月以来即将利率保持在0.5%的历史低位,并从那时起直到2010年1月间购买了2,000亿英镑的金融资产,其中主要是英国公债.(完)