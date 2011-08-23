〔韩国金融〕韩国投资公司称,将美银股息的一半再投资于增持其股份

路透首尔8月23日电---韩国主权财富基金--韩国投资公司(KIC)称,将20亿美元美国银行(BAC.N)投资所获股息的约一半,或7,800万美元再投资于增持美银的股份.

"我们自最初投资美国银行以来累计获得股息1.45亿美元,自今年1月以来,已分七次将股息中的7,800万美元用于购买美银股票."KIC发表声明称.

"该投资基于全球投资银行的观点以及我们的内部看法,认为美银的股票价值被低估,"声明并称.

该基金提到,尚未决定是否对剩馀股息开展再投资,并称将根据全球经济和金融市场状况来决定股息使用计划.

KIC于2005年成立,目前管理韩国政府及该国央行委托的350亿美元资产.(完)