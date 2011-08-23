〔东京汇市〕欧元走势挣扎,观望中国和欧元区PMI数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 市场观望汇丰中国PMI和欧元区PMI数据
* 更多失望消息可能进一步打压风险胃纳
* 对美联储推出更多经济刺激政策的期望也影响汇市
路透悉尼8月23日电---欧元兑美元在周二亚洲时段早盘温和下跌,在市场已经对全球经济衰退感到不安之际,如果欧元区制造业数据预示更多经济下滑风险,恐将令欧元进一步承压.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。