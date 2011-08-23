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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 08:05 BJT

〔东京汇市〕欧元走势挣扎,观望中国和欧元区PMI数据

* 市场观望汇丰中国PMI和欧元区PMI数据

* 更多失望消息可能进一步打压风险胃纳

* 对美联储推出更多经济刺激政策的期望也影响汇市

路透悉尼8月23日电---欧元兑美元在周二亚洲时段早盘温和下跌,在市场已经对全球经济衰退感到不安之际,如果欧元区制造业数据预示更多经济下滑风险,恐将令欧元进一步承压.

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