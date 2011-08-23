更正:〔香港个股〕熔盛重工2.2亿美元三年期贷款案敲定,共九家银行参贷--IFR

(第五段"一次到期还款"有误,应为"分期还款")

路透8月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大民营造船企业--熔盛重工(1101.HK)2.2亿美元三年期首次贷款案已敲定，总共九家银行参贷。

委托主办行及额度分配行均为法国东方汇理银行，该行参贷规模最大，为4,000万美元。亦为委托主办行的法国兴业银行(SOGN.PA)承贷3,000万美元。

日本新生银行、东亚银行(0023.HK)和三菱东京日联银行(8306.T)为主办行，各自承贷3,000万美元。

作为安排行的国泰世华银行承贷2,000万美元， 意大利西雅那银行、彰化银行、华南商业银行和首都银行均为高级经理行，各自承贷1,000万美元。

此次分期还款式贷款由中国进出口银行提供担保，平均贷款期限为2.49年，含全部费用的价码为181个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率（Libor）加码130个基点。(完)

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