更正:〔香港个股〕熔盛重工2.2亿美元三年期贷款案敲定,共九家银行参贷--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(第五段"一次到期还款"有误,应为"分期还款")
路透8月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大民营造船企业--熔盛重工(1101.HK)2.2亿美元三年期首次贷款案已敲定，总共九家银行参贷。
委托主办行及额度分配行均为法国东方汇理银行，该行参贷规模最大，为4,000万美元。亦为委托主办行的法国兴业银行(SOGN.PA)承贷3,000万美元。
日本新生银行、东亚银行(0023.HK)和三菱东京日联银行(8306.T)为主办行，各自承贷3,000万美元。
作为安排行的国泰世华银行承贷2,000万美元， 意大利西雅那银行、彰化银行、华南商业银行和首都银行均为高级经理行，各自承贷1,000万美元。
此次分期还款式贷款由中国进出口银行提供担保，平均贷款期限为2.49年，含全部费用的价码为181个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率（Libor）加码130个基点。(完)
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--整理 林高丽; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。