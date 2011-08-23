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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 08:52 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月23日-8月30日****

路透8月23日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------8月22日当周-------------------------------

8月23日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月20日当周 -- -1.5%

1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.7% +0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月20日当周 -- +4.7%

1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 31.0 31.2

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 负1

8月24日(三)

0400

1100 美国抵押贷款市场指数 8月19日当周 -- 716.4

再融资指数 -- 3915.5

1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +2.0% -1.9%

扣除运输的耐久财订单 -0.5% +0.4%

扣除国防的耐久财订单 +3.2% -1.6%

扣除飞机的非国防耐久财订单 -1.0% +0.4%

1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 6月 -- +0.4%

(较上年同期) -- -6.3%

-- 美国建筑许可(万户) 7月修正值 -- 59.7

8月25日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月20日当周 40.5 40.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.25

续请失业金人数(万人) 8月13日当周 370.0 370.2

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 8月 -- 正2

8月26日(五)

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.1% +1.3%

GDP隐性平减指数 +2.3% +2.4%

最终销售 +1.0% +1.1%

个人消费支出(PCE)物价指数 +3.1% +3.1%

核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%

1230 美国企业获利 第二季初值 -- +1.2%

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 56.0 54.9

现况指数 69.3 69.3

预期指数 45.7 45.7

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月19日当周 -- 123.9

-----------------------------------8月29日当周-------------------------------

8月29日(一)

1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.1%

个人支出 +0.4% -0.2%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.2%

(较上年同期) -- +2.6%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.3%

实质个人支出 -- 持平

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 7月 -- 84.0

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 -- +2.4%

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 7月 -- +1.3%

8月30日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月27日当周 -- --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月27日当周 -- --

1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 -- 赤字89.2

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.3%

(较上年同期) -- +5.2%

1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 7月 -4.6% -4.5%

经季节调整房价指数(较前月) -- 持平

未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.0%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 55.0 59.5

1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布8月9日会议记录.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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