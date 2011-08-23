美国与加拿大经济指标预测--8月23日-8月30日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月23日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月22日当周-------------------------------
8月23日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月20日当周 -- -1.5%
1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.7% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月20日当周 -- +4.7%
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 31.0 31.2
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 负1
8月24日(三)
0400
1100 美国抵押贷款市场指数 8月19日当周 -- 716.4
再融资指数 -- 3915.5
1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +2.0% -1.9%
扣除运输的耐久财订单 -0.5% +0.4%
扣除国防的耐久财订单 +3.2% -1.6%
扣除飞机的非国防耐久财订单 -1.0% +0.4%
1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 6月 -- +0.4%
(较上年同期) -- -6.3%
-- 美国建筑许可(万户) 7月修正值 -- 59.7
8月25日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月20日当周 40.5 40.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.25
续请失业金人数(万人) 8月13日当周 370.0 370.2
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 8月 -- 正2
8月26日(五)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.1% +1.3%
GDP隐性平减指数 +2.3% +2.4%
最终销售 +1.0% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 +3.1% +3.1%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国企业获利 第二季初值 -- +1.2%
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 56.0 54.9
现况指数 69.3 69.3
预期指数 45.7 45.7
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月19日当周 -- 123.9
-----------------------------------8月29日当周-------------------------------
8月29日(一)
1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.1%
个人支出 +0.4% -0.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +2.6%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
实质个人支出 -- 持平
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 7月 -- 84.0
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 -- +2.4%
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 7月 -- +1.3%
8月30日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月27日当周 -- --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月27日当周 -- --
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 -- 赤字89.2
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +5.2%
1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 7月 -4.6% -4.5%
经季节调整房价指数(较前月) -- 持平
未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.0%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 55.0 59.5
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布8月9日会议记录.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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