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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 12:11 BJT

更正:〔日本股市〕开高,因投资者逢低买入

(更正:因译文有误,内文第二段"日经指数开高0.9%至8,706.93点"应改为"日经指数盘初上涨0.9%至8,706.93点",8,706.93点并非今日开盘水准)

路透东京8月23日电---日本股市日经指数周二开高,继周一收于五个月低位後,市场出现全面逢低买盘.但对美国经济及日圆走强的忧虑萦绕不去,仍令股市承压.

日经指数.N225盘初上涨0.9%至8,706.93点.东证股价指数.TOPX升0.8%至748.71点.

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

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