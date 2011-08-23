更正:〔日本股市〕开高,因投资者逢低买入

(更正:因译文有误,内文第二段"日经指数开高0.9%至8,706.93点"应改为"日经指数盘初上涨0.9%至8,706.93点",8,706.93点并非今日开盘水准)

路透东京8月23日电---日本股市日经指数周二开高,继周一收于五个月低位後,市场出现全面逢低买盘.但对美国经济及日圆走强的忧虑萦绕不去,仍令股市承压.