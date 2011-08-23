更正:〔日本股市〕开高,因投资者逢低买入

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:因译文有误,内文第二段"日经指数开高0.9%至8,706.93点"应改为"日经指数盘初上涨0.9%至8,706.93点",8,706.93点并非今日开盘水准)
路透东京8月23日电---日本股市日经指数周二开高,继周一收于五个月低位後,市场出现全面逢低买盘.但对美国经济及日圆走强的忧虑萦绕不去,仍令股市承压.
日经指数.N225盘初上涨0.9%至8,706.93点.东证股价指数.TOPX升0.8%至748.71点.
--编译 梁睿雪;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。