《中国报摘》--其他报纸重要消息8月23日(I)

**上海证券报**

--深圳前海管理局局长郑宏杰近日宣布,前海总体规划获批一年间,已有585.5亿元资金表达了明确的投资意向;预计2012年下半年可开展大规模基础设施建设工作.

--中工国际(002051.SZ)公告称,公司近期在委内瑞拉签署了三项合同,合计金额达到4.4亿元人民币,为公司2010年度营业总收入的8.6%.

--徐工机械(000425.SZ)公告称,公司收到证监会核准其发行境外上市外资股的批复.根据此前的资料,公司拟发行H股,H股发行数量不超过扩大後股本的20%.

**人民日报**

--河南已设立村镇银行50家.传统农业大县兰考引来第一家国外银行:澳洲联邦银行(兰考)村镇银行正式挂牌开业,加上今年年初在济源成立的澳洲联邦银行(济源)村镇银行和即将开业的澳洲联邦银行(登封)村镇银行,短短半年内,澳洲联邦银行在河南开设三家村镇银行.

--中国保监会发布报告显示,上半年中介渠道保费收入占全国总保费收入八成以上,保险中介违法套取资金8,000余万元人民币.

**第一财经日报**

--知情人士透露,对平台贷款的监管仍是下半年监管工作的重心.对于政府融资平台,监管层要求银行及时调整风险分类,对违规土地抵押贷款,五级分类须在原有基础上下调一级.

--从多位知情人士处获悉,宝钢集团签署了广东钢铁集团减资协议和重组框架协议,原定重组方案将完全变身.广东钢铁集团将不再囊括广东两家钢铁企业广钢集团和韶钢集团的资产,而成为宝钢集团的全资子公司,宝钢集团对广东两家钢铁企业的重组模式,也将发生重大变化.

**21世纪经济报 道**

--温州中小企业促进会会长周德文指出,至少有220亿热钱从温州楼市撤离,并可能转战民间信贷市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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