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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 08:46 BJT

****欧洲经济指标预测--8月23日-8月30日****

路透8月23日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月22日当周-------------------------------

8月23日(二)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差17.45

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 49.7 50.5

服务业PMI 53.5 54.2

综合PMI -- 53.2

0728 德国制造业PMI 8月初值 50.8 52.0

服务业PMI 52.0 52.9

综合PMI -- 52.2

0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 49.5 50.4

服务业PMI 50.9 51.6

综合PMI 50.1 51.1

0900 德国ZEW景气判断指数 8月 负25.0 负15.1

现况指数 87.0 90.6

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负13 负10

1400 欧元区消费者信心指数 8月 -- 负11.40

8月24日(三)

0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 111.0 112.9

现况指数 120.0 121.4

预期指数 103.0 105.0

0900 欧元区工业订单(较前月) 6月 +0.5% +3.6%

(较上年同期) +12.1% +15.5%

2301 英国Nationwide消费者信心指数 7月 -- 51.0

8月25日(四)

0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.2 5.4

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 负58.9

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 负10 负5

8月26日(五)

0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.1% -0.6%

(较上年同期) +7.0% +6.5%

0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 7月 +2.5% +2.5%

M3货供额(较上年同期) +2.2% +2.1%

M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.2%

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.7% +0.7%

0930 瑞士KOF领先指标 8月 1.82 2.04

------------------------------------8月29日当周-------------------------------

8月29日(一)

-- 英国市场假期

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -- +0.4%

(较上年同期) -- +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.6%

0800 意大利消费者信心指数 8月 -- 103.7

8月29日~9月2日

0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -- +6.3%

(较上年同期) -- -1.0%

8月30日(二)

0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -- -0.1%

(较上年同期) -- -0.6%

0830 英国消费信贷(亿英镑) 7月 -- 4

0830 英国抵押贷款额(亿英镑) 7月 -- 减少1

抵押贷款批准宗数(千件) -- 48.4

M4货供额 -- -0.5%

0900 意大利企业信心指数 8月 -- 98.5

0900 欧元区企业景气指数 8月 -- 0.45

经济景气指数 -- 103.2

工业景气指数 -- 1.1

服务业景气指数 -- 7.9

消费者景气指数 负12 负11.2

消费者通胀预期指数 -- 25.4

销售物价指数 -- 12.5(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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