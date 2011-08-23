欧洲经济指标预测--8月23日-8月30日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月23日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月22日当周-------------------------------
8月23日(二)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差17.45
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 49.7 50.5
服务业PMI 53.5 54.2
综合PMI -- 53.2
0728 德国制造业PMI 8月初值 50.8 52.0
服务业PMI 52.0 52.9
综合PMI -- 52.2
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 49.5 50.4
服务业PMI 50.9 51.6
综合PMI 50.1 51.1
0900 德国ZEW景气判断指数 8月 负25.0 负15.1
现况指数 87.0 90.6
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负13 负10
1400 欧元区消费者信心指数 8月 -- 负11.40
8月24日(三)
0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 111.0 112.9
现况指数 120.0 121.4
预期指数 103.0 105.0
0900 欧元区工业订单(较前月) 6月 +0.5% +3.6%
(较上年同期) +12.1% +15.5%
2301 英国Nationwide消费者信心指数 7月 -- 51.0
8月25日(四)
0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.2 5.4
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 负58.9
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 负10 负5
8月26日(五)
0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.1% -0.6%
(较上年同期) +7.0% +6.5%
0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 7月 +2.5% +2.5%
M3货供额(较上年同期) +2.2% +2.1%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.2%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.7% +0.7%
0930 瑞士KOF领先指标 8月 1.82 2.04
------------------------------------8月29日当周-------------------------------
8月29日(一)
-- 英国市场假期
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.6%
0800 意大利消费者信心指数 8月 -- 103.7
8月29日~9月2日
0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -- +6.3%
(较上年同期) -- -1.0%
8月30日(二)
0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -0.6%
0830 英国消费信贷(亿英镑) 7月 -- 4
0830 英国抵押贷款额(亿英镑) 7月 -- 减少1
抵押贷款批准宗数(千件) -- 48.4
M4货供额 -- -0.5%
0900 意大利企业信心指数 8月 -- 98.5
0900 欧元区企业景气指数 8月 -- 0.45
经济景气指数 -- 103.2
工业景气指数 -- 1.1
服务业景气指数 -- 7.9
消费者景气指数 负12 负11.2
消费者通胀预期指数 -- 25.4
销售物价指数 -- 12.5(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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