〔瑞士金融〕瑞士总统批评美国针对逃税和解协议的要求

路透苏黎世8月22日电---瑞士总统卡尔米-雷伊周一对瑞士外交官表示,不会让美国决定瑞士应使用哪种法律程序,来移交将资金藏在瑞士银行账户中的美国逃税客户数据.

卡尔米-雷伊称,"美国司法和税务当局对修订後的双重征税协议不太满意.此协议是面向未来.而与瑞银集团达成的税务协议则是为了解决过去的问题."

"他们持续向一系列其他金融机构施压,试图获取过去的客户数据.我们不接受美国试图告知瑞士其应使用哪种法律程序移送数据的做法,"她表示.

她说,"有的程序要麽太费时,要麽甚至在法律和政策上不可接受."她并补充道,现有的程序足以获得良好结果.

严格的银行保密制度已帮助瑞士构建了2万亿(兆)美元的境外金融业务,但该国最近几年面临其他国家打击逃税行动的挑战,因资金匮乏的政府设法充实国库.

瑞士与德国本月稍早就瑞士银行系统中未缴税德国资产的分歧达成最终和解协议,该协议视为瑞士同其他国家进行进一步协商的蓝图.

瑞士和英国之间也有类似协议正在协商.(完)